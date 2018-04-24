«Вашингтон» вышел во второй раунд Кубка Стэнли 

"Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Коламбус Блю Джекетс" в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги и вышел в следующий раунд, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Александр Овечкин, также отличились Дмитрий Орлов, Деванте Смит-Пелли, Чандлер Стивенсон и Ларс Эллер. У хозяев две шайбы забросил Ник Фолиньо, еще один гол на счету Пьер-Люка Дюбуа.
Российский форвард "Кэпиталз" Евгений Кузнецов отдал голевую передачу.
Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 22 из 27 бросков по своим воротам.
В следующем раунде "Вашингтон" встретится с "Питтсбург Пингвинз".
НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. 1/4 финала. 6-й матч
"Коламбус Блю Джекетс" (США, Коламбус) — "Вашингтон Кэпиталз" (США, Вашингтон) — 3:6 (0:1, 1:2, 2:3)
0:1 — Орлов (Нисканен, Стивенсон) — 12:12;
1:1 — Фолиньо (Мюррей, Коул) — 28:40;
1:2 — Овечкин (Орпик, Юус) — 32:50;
1:3 — Овечкин (Карлсон, Кузнецов) — 38:23 (5x4);
2:3 — Дюбуа (Калверт) — 42:25;
2:4 — Смит-Пелли — 43:56;
2:5 — Стивенсон (Бигл, Орпик) — 45:30 (4x5);
3:5 — Фолиньо (Дженнер, Бьеркстранд) — 48:22;
3:6 — Эллер (Бигл) — 59:46 (en)