«Трактор» продлил контракт с лучшим бомбардиром клуба

Форвард челябинского «Трактора» Рихард Гюнге продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт команды.

"Мы довольны взаимным соглашением. В первую очередь, мы подписали настоящего лидера команды, отлично проявившего себя в регулярном чемпионате и особенно в плей-офф, Рихард стал настоящим любимцем челябинских болельщиков.

Второй немаловажный фактор — Гюнге сам очень хотел остаться в «Тракторе», поэтому переговоры длились недолго, соглашение заключено взаимовыгодное, уверен, Рихард будет одним из ключевых игроков «Трактора» в следующем сезоне", — заявил генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев

Контракт подписан до конца сезона-2018/19.

В регулярном чемпионата Континентальной хоккейной лиги Гюнге набрал 48 (22+26) очков в 65 матчах и стал лучшим бомбардиром клуба.