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«Трактор» продлил контракт с лучшим бомбардиром клуба
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«Трактор» продлил контракт с лучшим бомбардиром клуба 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Форвард челябинского «Трактора» Рихард Гюнге продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт команды.
"Мы довольны взаимным соглашением. В первую очередь, мы подписали настоящего лидера команды, отлично проявившего себя в регулярном чемпионате и особенно в плей-офф, Рихард стал настоящим любимцем челябинских болельщиков.
Второй немаловажный фактор — Гюнге сам очень хотел остаться в «Тракторе», поэтому переговоры длились недолго, соглашение заключено взаимовыгодное, уверен, Рихард будет одним из ключевых игроков «Трактора» в следующем сезоне", — заявил генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.
Контракт подписан до конца сезона-2018/19.
В регулярном чемпионата Континентальной хоккейной лиги Гюнге набрал 48 (22+26) очков в 65 матчах и стал лучшим бомбардиром клуба.
Ранее сообщалось, что защитник петербургского СКА Вячеслав Войнов не намерен продлевать соглашение с клубом.
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