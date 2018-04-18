Войнов покинет СКА ради НХЛ

Защитник петербургского СКА Вячеслав Войнов решил не продлевать контракт с клубом, истекающий 30 апреля этого года. Об этом сообщает «Чемпионат».

По данным издания, Войнов хочет вернуться в НХЛ и сейчас работает над этим.

Когда Войнов играл за клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз», его заподозрили в нанесении побоев жене Марте Варламовой . Его задержали в конце октября 2014 года, после того, как он сам доставил супругу в больницу.

Войнов был дисквалифицирован в НХЛ и покинул США.

Варламова написала письмо, в котором заявила, что не обвиняла мужа в нападении. Недопонимание, возникшее между ней, врачами и полицейскими, женщина объяснила языковым барьером.