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Войнов покинет СКА ради НХЛ
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Войнов покинет СКА ради НХЛ 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Защитник петербургского СКА Вячеслав Войнов решил не продлевать контракт с клубом, истекающий 30 апреля этого года. Об этом сообщает «Чемпионат».
По данным издания, Войнов хочет вернуться в НХЛ и сейчас работает над этим.
Когда Войнов играл за клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз», его заподозрили в нанесении побоев жене Марте Варламовой. Его задержали в конце октября 2014 года, после того, как он сам доставил супругу в больницу.
Войнов был дисквалифицирован в НХЛ и покинул США.
Варламова написала письмо, в котором заявила, что не обвиняла мужа в нападении. Недопонимание, возникшее между ней, врачами и полицейскими, женщина объяснила языковым барьером.
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