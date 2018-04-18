Найджел Доус близок к переходу в «Авангард»

В нынешнем сезоне Доус провёл 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за астанинский «Барыс». Он набрал 55 (35+20) очков.

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