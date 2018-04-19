Дацюк пропустит оставшиеся матчи чешского этапа Евротура

Хоккеист Дацюк не сыграет в оставшихся двух матчах чешского этапа Евротура

Нападающий санкт— петербургского СКА Павел Дацюк остался в Новогорске и не примет участия в оставшихся двух матчах чешского этапа Евротура. Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьев.

Нападающий не сыграл в вынесенном матче Чешских хоккейных игр против шведов (1:2), который прошел в четверг в Ярославле. "Дацюк остался в Новогорске и готовится к чемпионату мира", — сказал Воробьев.

Чешские игры завершатся 22 апреля. Следующий матч россияне проведут 21 апреля в Пардубице с финнами (начало — 19:15 мск), а в заключительной игре 22 апреля встретятся с командой Чехии (начало — 15:20 мск).

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Дании с 4 по 20 мая.