«Дизелист» стал победителем Национальной молодежной хоккейной лиги

ТАСС , 18 апреля. Пензенский «Дизелист» на выезде со счетом 4:0 одержал победу над нефтекамским «Батыром» в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) и стал победителем турнира.

Шайбы забросили Максим Колмыков (4-я и 14-я минуты), Кирилл Кокшин (23) и Сергей Сулев (35).

Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу пензенского клуба. В первой игре «Дизелист» победил со счетом 6:0, во второй — 3:1.

НМХЛ — молодежный турнир, который после перехода прав на проведение соревнования к Федерации хоккея России был образован в 2016 году и заменил первенство Молодежной хоккейной лиги. В сезоне-2017/18 в НМХЛ принимали участие 15 команд, 14 представляли Россию, одна — Казахстан ("Мунайши").

Клуб «Дизелист» был основан в 2011 году и является фарм— клубом команды «Дизель», выступающей в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). В сезоне-2016/17 команда впервые в своей истории завоевала серебряные медали НМХЛ, проиграв в финальной серии плей-офф «Горняку» из города Учалы.

В текущем сезоне «Дизелист» в регулярном чемпионате НМХЛ занял первое место в Западной конференции, набрав 76 очков. В 1/8 финала плей-офф команда победила «Брянск» (3-0), в 1/4 финала — «Россошь» (3-0), в полуфинале — ярославский «Локо-Юниор» (3-0).