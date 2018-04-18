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«Калгари» уволил тренера главного тренера Галутцана
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«Калгари» уволил тренера главного тренера Галутцана 

Советский спорт 1 час назад
Как отмечается, своих постов лишились помощники тренера Дэйв Кэмерон и Пол Джеррард
Отметим, что «Калгари» во второй раз за три сезона не попали в плей-офф Кубка Стэнли.
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