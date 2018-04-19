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Игрок «Ак Барса» рассказал о причинах успеха клуба
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Игрок «Ак Барса» рассказал о причинах успеха клуба в нынешнем сезоне КХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Защитник казанского "Ак Барса" Роман Абросимов рассказал о причинах успеха клуба в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.
"На мой взгляд, в ее сплоченности. Каждый знает, к чему мы стремимся. Перед клубом стоят большие задачи. Перед хоккеистами — в том числе. Кубок Гагарина давно не был в Татарстане, и мы хотим выиграть его в третий раз. Каждый делает всё для этой победы", — цитирует Абросимова газета "Известия".
Ранее хоккеист поделился мнением о поддержке трибун в домашних матчах финальной серии КХЛ против московского ЦСКА.
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