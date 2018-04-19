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Защитник «Автомобилиста» Трямкин на данный момент не задумывается над возвращением в НХЛ
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Защитник «Автомобилиста» Трямкин на данный момент не задумывается над возвращением в НХЛ 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Защитник екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никита Трямкин на данный момент не думает о продолжении карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом он заявил ТАСС.
Контракт Трямкина с «Автомобилистом» истекает 30 апреля 2020 года. Защитник провел концовку сезона-2015/16 и весь сезон-2016/17 в составе клуба НХЛ «Ванкувер».
"Я буду думать [о возвращении в НХЛ] тогда, когда закончится контракт с «Автомобилистом». Если я буду нужен там, если буду доказывать своей игрой, что там хотели бы предложить мне контракт. Для себя страницу с НХЛ я не закрыл, но не 100 процентов, что я туда уеду", — заявил 23-летний Трямкин.
"Я смотрю матчи НХЛ, прежде всего, матчи «Ванкувера» — разница во времени 12 часов, поэтому просыпаюсь, перед тренировками включаю игры, интересно понаблюдать, как складывается у команды. Обзоры смотрю, за русскими ребятами наблюдаю, кто как играет, кто забивает, интересно. С [нападающим «Ванкувера»] Колей Голдобиным поддерживаю контакт, созваниваемся, он доказывает, что хочет и может играть, рад за него. Где-то его все равно поддушивают, все равно влияет «русский фактор», этого не избежать", — добавил Трямкин.
По завершении регулярного чемпионата НХЛ, по итогам которого «Ванкувер» не попал в плей-офф, о завершении карьеры объявили шведские нападающие Даниэль и Хенрик Седины, проведшие в команде 18 сезонов. «Братья Седины ушли, они внесли огромный вклад в историю клуба, удивительные люди, которые играли 18 лет, не меняя команду. Теперь будет большой шанс проявить себя молодым ребятам, и, если „Ванкуверу“ удастся взять на драфте первый или второй пик, это будет очень много значить, потому что команде нужен еще один молодой лидер, как [Брок] Бозер. Первыми идут [Андрей] Свечников и [Расмус] Далин, очень хорошие игроки», — поделился ожиданиями хоккеист.
В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 Трямкин провел 51 игру, отметившись девятью заброшенными шайбами и 16 голевыми передачами. В розыгрыше Кубка Гагарина защитник принял участие в шести матчах, не набрав результативных баллов. «Автомобилист» уступил магнитогорскому «Металлургу» в серии первого раунда плей-офф КХЛ со счетом 2-4.
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