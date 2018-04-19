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«Колорадо» — «Нэшвилл»: Семен Варламов не сыграет из-за травмы
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«Колорадо» — «Нэшвилл»: Семен Варламов не сыграет из-за травмы 

Fonsports.ru 2 часа назад
Фото: Fonsports.ru
Российский хоккеист Семен Варламов не сыграет в четвертом матче «Колорадо» — «Нэшвилл». Матч начнется 19 апреля, где в серии ведут «горчичные коты» (2:1). 29-летний Семен Варламов, ранее выступавший за хоккейный клуб «Локомотив», получил травму колена, и выбыл на неизвестное количество дней. Помимо голкипера Варламова, также травмирован 22-летний защитник Сергей Бойков и американец Эрик Джонсон. Все эти хоккеисты из основной пятерки. Отсутствие игроков в решающем матче против «Нэшвилла» может сказаться на игре. В данный момент это 1/8 финала национальной хоккейной лиги. Впереди «Колорадо» предстоит провести два матча, но пока клуб уступает в серии 2:1.
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