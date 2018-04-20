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Олимпийский чемпион разоблачил «блатных детей»
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Олимпийский чемпион по хоккею разоблачил «блатных детей» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Бывший хоккеист, а ныне депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов рассказал о существовании в России проблемы детского блата в спорте. Слова Фетисова приводит РБК.
«Ты обманываешь ребенка, себя, и ты развратил тренера, который тренером никогда не будет, который взял деньги не по спортивному принципу. Мы полностью понимаем, что эта система ведет нас в никуда», — рассказал бывший спортсмен.
Среди решений этой проблемы, двукратный олимпийский чемпион назвал внедрение в школы занятий хоккеем. Фетисов также подчеркнул, что феномен «блатных детей» является «чисто российским изобретением».
«… нигде в мире такого быть не может. Зачем платить за неталантливого ребенка, чтобы он играл в первой пятерке? Когда он выйдет на рынок, он никому не нужен», — добавил Фетисов.
Вячеслав Фетисов — двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею. В клубной карьере он выступал в составе московского ЦСКА. Фетисов пробовал свои силы и в клубах Национальной хоккейной лиги, выступая за «Нью-Джерси Девилс» и «Детройт Ред Вингс». Наряду с Валерием Газзаевым и Вячеславом Третьяком вошел в тройку самых обеспеченных депутатов Государственной Думы среди бывших спортсменов.
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