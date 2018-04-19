Россияне уничтожили французов на ЧМ

Юниорская сборная России по хоккею победила команду Франции в первом матче на домашнем ЧМ

Сборная России со счетом 7:1 разгромила команду Франции в первом матче предварительного этапа группы B юниорского чемпионата мира по хоккею (игроки до 18 лет). Встреча, на которой присутствовало 6771 человек, прошла на арене "Трактор" в Челябинске.

В другом матче группы B сборная Финляндии обыграла команду Словакии со счетом 5:2. В следующей встрече российские хоккеисты сыграют 21 апреля с чехами.

На юниорском чемпионате мира, который проходит в Челябинске и Магнитогорске, участвуют десять сборных, которые поделены на две группы по пять команд. Четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в четвертьфинал. Матчи 1/4 финала запланированы на 26 апреля, 1/2 финала — на 28 апреля. Финал и игра за третье место пройдут 29 апреля в Челябинске.