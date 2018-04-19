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Россияне уничтожили французов на ЧМ
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Юниорская сборная России по хоккею победила команду Франции в первом матче на домашнем ЧМ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Сборная России со счетом 7:1 разгромила команду Франции в первом матче предварительного этапа группы B юниорского чемпионата мира по хоккею (игроки до 18 лет). Встреча, на которой присутствовало 6771 человек, прошла на арене "Трактор" в Челябинске.
Шайбы в составе победителей забросили Семен Кизимов (7-я минута), Руслан Исхаков (9), Егор Замула (14), Кирилл Марченко (14), Владислав Михайлов (34), Дмитрий Завгородний (35) и Иван Морозов (48). За французов отличился Пьерик Дюбэ (59).
В другом матче группы B сборная Финляндии обыграла команду Словакии со счетом 5:2. В следующей встрече российские хоккеисты сыграют 21 апреля с чехами.
На юниорском чемпионате мира, который проходит в Челябинске и Магнитогорске, участвуют десять сборных, которые поделены на две группы по пять команд. Четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в четвертьфинал. Матчи 1/4 финала запланированы на 26 апреля, 1/2 финала — на 28 апреля. Финал и игра за третье место пройдут 29 апреля в Челябинске.
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Комментарии12  Ещё 3 источника 
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