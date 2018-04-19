Ещё
Адам Мазур покинул «Северсталь» и вернулся в Швецию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Адам Мазур покинул «Северсталь» и вернулся в Швецию 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник Адам Мазур покинул "Северсталь" и подписал контракт с шведским клубом «Мора». 34-летний швед в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ провел 54 игры и набрал 16 (5+11) очков при показателе полезности «0». В плей-офф он сыграл в трех матчах, отдав две результативные передачи.
— Мы рады, что наш клуб и Мазур договорились о контракте. Он будет важнейшим звеном для нашего коллектива. Его большой опыт станет отличным подспорьем для нас, — цитирует спортивного директора «Моры» Питера Хермодссона hockeysverige.se.
Спорт-Экспресс: последние новости
Алексей Швед: "Решение арбитра по заступу Вяльцева - решающий момент матча с ЦСКА" Мартин "Стена" Джонс. "Сан-Хосе" - об игре голкипера в матче с "Анахаймом" Овечкин повторил рекорд "Вашингтона", проведя 100 матчей в плей-офф
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз63
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним120
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»15
Футболистки пообещали фанатам эротическую фотосессию2
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение