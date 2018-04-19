Адам Мазур покинул «Северсталь» и вернулся в Швецию

Защитник Адам Мазур покинул "Северсталь" и подписал контракт с шведским клубом «Мора». 34-летний швед в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ провел 54 игры и набрал 16 (5+11) очков при показателе полезности «0». В плей-офф он сыграл в трех матчах, отдав две результативные передачи.

— Мы рады, что наш клуб и Мазур договорились о контракте. Он будет важнейшим звеном для нашего коллектива. Его большой опыт станет отличным подспорьем для нас, — цитирует спортивного директора «Моры» Питера Хермодссона hockeysverige.se.