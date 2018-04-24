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ЮЧМ-2018: Финляндия одолела Чехию, Беларусь пропустила восемь голов от США
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ЮЧМ-2018: Финляндия одолела Чехию, Беларусь пропустила восемь голов от США 

Чемпионат.com 47 минут назад
Фото: Мир24
На юниорском чемпионате мира-2018 завершились два матча группового этапа. Сборная Финляндии одолела команду Чехии, матч закончился со счётом 4:2. У финнов голами отметились Расмус Купари, Еспери Котканиеми и Никлас Нордгрен, сделавший дубль. У Чехии заброшенные шайбы на свой счёт записали Якуб Лауко и Войтех Стронджала.
Сборная США разгромила команду Беларуси, встреча завершилась со счётом 8:0. Заброшенными шайбами отметились Александр Тюркотт, К`Андре Миллер, Оливер Вальстрём и Джоэль Фараби, хет-трик оформил Коул Колфилд.
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