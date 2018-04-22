«Вашингтон» повёл в серии с «Коламбусом», Дмитрий Орлов набрал 2 очка

В пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке принимал «Коламбус Блю Джекетс» и победил— 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0). Победную шайбу забросил форвард «столичных» Никлас Бекстрём Счёт в серии: 3-2.

Центрфорвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанёс 7 бросков и заработал показатель полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов записал в свой актив 2 результативные передачи