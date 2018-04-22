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«Вашингтон» повёл в серии с «Коламбусом», Дмитрий Орлов набрал 2 очка
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«Вашингтон» повёл в серии с «Коламбусом», Дмитрий Орлов набрал 2 очка 

Чемпионат.com 33 минуты назад
В пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке принимал «Коламбус Блю Джекетс» и победил— 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0). Победную шайбу забросил форвард «столичных» Никлас Бекстрём Счёт в серии: 3-2.
В составе победителей отличились Никлас Бекстрём (дубль), Евгений Кузнецов и Ти Джей Оши. В составе команды Джона Тортореллы дубль на счету Мэттью Калверта, ещё одна шайба в активе Оливера Бьёркстранда.
Центрфорвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанёс 7 бросков и заработал показатель полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов записал в свой актив 2 результативные передачи
Российский форвард «мундиров» Артемий Панарин очков не набрал и заработал показатель полезности «-2». Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 25 из 29 бросков.
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