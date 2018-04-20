Пильстрем продлил контракт с «Йокеритом»

«Йокерит» заключил новый контракт с нападающим Антти Пильстремом, информирует официальный сайт «джокеров».

Соглашение рассчитано на три года.

Пильстрем перешел в «Йокерит» из ЦСКА в 2016 году. В минувшем сезоне 33-летний хоккеист провел 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 12 (7+5) очков, в плей-офф отыграл 2 матча, но результативными действиями не отметился.

В общей сложности он сыграл в КХЛ 352 матча, в которых забросил 79 шайб и сделал 54 результативные передачи при показателе полезности «+26» и 164 штрафных минутах.