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Пильстрем продлил контракт с «Йокеритом»
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Пильстрем продлил контракт с «Йокеритом» 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
«Йокерит» заключил новый контракт с нападающим Антти Пильстремом, информирует официальный сайт «джокеров».
Соглашение рассчитано на три года.
Пильстрем перешел в «Йокерит» из ЦСКА в 2016 году. В минувшем сезоне 33-летний хоккеист провел 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 12 (7+5) очков, в плей-офф отыграл 2 матча, но результативными действиями не отметился.
В общей сложности он сыграл в КХЛ 352 матча, в которых забросил 79 шайб и сделал 54 результативные передачи при показателе полезности «+26» и 164 штрафных минутах.
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