«Бостон» обыграл «Торонто» и вышел в следующий раунд плей-офф 

«Бостон Брюинз» на своем льду добился победы над «Торонто Мэйпл Лифс» в решающем седьмом матче четвертьфинала Восточной конференции НХЛ. Встреча завершилась со счетом 7:4, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей дубль оформил Джейк Дебраск. Еще по одной шайбе забросили Дэнтон Хайнен, Патрис Бержерон, Тори Круг, Давид Пастрняк и Брэд Маршан.
У гостей дублем отметился Патрик Марло. Еще по голу на свой счет записали Трэвис Дермотт и Каспери Капанен.
Счет в серии стал 4-3 в пользу «Бостона», который вышел в полуфинал Востока, где сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
НХЛ. Плей-офф. Восток. 1/4 финала. 7-й матч "Бостон Брюинз" (Бостон) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 7:4 (3:2, 0:2, 4:0)