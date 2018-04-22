Россия проиграла в Чехии всё, но это не безнадёга

На Чешских играх Илья Воробьёв остался без побед, но с надеждами.

Две шайбы, два поражения в двух матчах — таков промежуточный итог первого турнира сборной России под руководством Ильи Воробьёва — Чешских игр.

«Готовимся дальше, будем искать сочетания. Остались довольны первым звеном в плане атаки. На уровне сборных с одним голом выиграть сложно. Спрашиваем с ребят, они сами должны выходить на другой уровень. Это не клубы — это сборная», — говорил после поражения финнам Воробьёв.

Действительно, что со Швецией, что с Финляндией голы смогла организовать только первая тройка. Сможет ли наша сборная выйти на другой уровень с третьей попытки?

Без голеадоров

В воротах сборной Чехии с первых минут появился Давид Риттих . Для бэкапа «Калгари» этот матч стал первым в карьере за национальную команду. Стоит отметить, что чехи на домашнем этапе Евротура ещё не проигрывали — с одинаковым счётом и по одинаковому сценарию были повержены Финляндия и Швеция. Оба раза хозяева открывали счёт, затем пропускали, а в третьем периоде дожимали соперников. Оба раза дважды реализовывали большинство.

Ещё одна интрига матча — тренерское противостояние. Будущий наставник «Магнитки» против бывшего. Яндач против Воробьёва. Кто кого? Чехи сразу постарались захватить инициативу, но это не прошло — первые опасные моменты появились именно у ворот Риттиха. Сначала Бучневич расстреливал его в упор после точного паса Кагарлицкого из-за ворот, затем Кручинин и Мамин убежали в контратаку два в одного, но чешский голкипер сумел нейтрализовать и этот момент. В атаке схватил фол за подножку Тихонов. Очень некстати, ведь чехи неизменно открывали счёт в большинстве. Филип Задина нанёс бросок, после которого шайба застряла в скоплении игроков. Филип Хитил пусть не с первого раза, но сумел перебросить щиток Кошечкина. Примечательно, что гол организовали двое 18-летних игроков, которые ещё зимой зажигали на молодёжном чемпионате мира. Теперь они выходят в первой спецбригаде большинства взрослой сборной и дают результат.

Во второй половине двадцатиминутки мог случиться курьёзный гол. Риттих выкатился далеко за синюю краску, чтобы сыграть в шайбу, но она отскочила от накатывающего Сошникова , но пошла верхом мимо ворот. Вскоре Кручинин убежал на рандеву в голкипером, бросал в «домик», но не смог его переиграть. Никита Сошников сцепился с Мартином Каутом — что привело к стычке, осталось за кадром, но главное, что в итоге на скамейку штрафников отправились два чеха и один россиянин. Впрочем, большинство наши провели бездарно — о бросках по воротам нечего и говорить, соперник то сам возил шайбу по зоне россиян, то перехватывал передачи и не давал закрепиться в зоне атаки.

Моменты, моменты… Но где же голы?

Второй период начался с холодного душа для сборной России. В первой же смене Антон Белов не смог отдать точную передачу за своими воротами. Перехват, наброс на пятак — Бывальцев не смог помешать Матею Странски подставить клюшку, Кошечкина такое развитие событий застало врасплох.

Тут же Зуб провёл зрелищный силовой на Хитиле в центре льда. Жаль, за красивые хиты очки не начисляют. Наконец Сошников решил взять всё в свои руки — продавил трёх соперников, выкатился на Риттиха и сам бросил. Гола не случилось, но, по крайней мере, после этого получилось задержаться в чужой зоне. За вторым звеном атакующий порыв подхватило третье — Кручинин здорово отдавал Мамину, который бросал с пятака. Эпизод завершился очередной стычкой, только теперь численное преимущество получили чехи. К счастью, «меньшивики» Ильи Воробьёва грамотно «убили» двухминутное удаление, и это явно добавило им уверенности. Постепенно наши стали перехватывать инициативу, и вскоре уже Роберт Коусал жёстко впечатал Кирилла Семёнова в борт и поехал отдыхать. Йозефа Яндача это не смутило — камера выхватила его довольным и смеющимся. На исходе большинства было несколько отличных шансов сократить отставание, но реализация моментов у наших без Дадонова и Гусева стремилась к нулю. Концовку периода соперники тренировали игру спецбригад. Сначала удалился Гавриков, затем россияне схватили штраф за нарушение состава. Оба раза подопечные Воробьёва отыграли безупречно и даже сами создавали острые моменты. А когда в штрафбокс поехал Хлапик, оставалось только схватиться за голову — Барабанов дважды бросал в упор, но не смог поднять шайбу. По количеству голевых моментов россияне уже давно вышли вперёд, жаль только, что счёт не изменился.

Есть гол, есть надежда!

В третьем периоде чехи спокойно отдали территорию и ловили россиян на контратаках. И поплатились за это. Бучневич вынудил Хлапика нарушить правила, и в большинстве Кручинин сделал счёт 1:2. Алексей первым успел на отскок, и перед ним были пустые ворота. Россияне с удвоенным рвением продолжили давить. Кошечкин в концовке остановил выход два в одного и тут же побежал на скамейку меняться. На этот раз у россиян получился настоящий финальный штурм, но это не помогло. Третье поражение подряд со счётом 1:2, но сейчас мы увидели, что игра нашей сборной — далеко не безнадёга.