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Голкипер «Салавата Юлаева» намерен покинуть клуб
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Голкипер «Салавата Юлаева» намерен покинуть клуб 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Накануне стало известно, что вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев намерен покинуть клуб. У вратаря с клубом подписан контракт до 2020 года, но спортсмен решил сменить команду.
Кареев провел в плей-офф только три матча, сыграв в общей сложности чуть более 98 минут при 82,5% отраженных бросков.
Руководство команды собирается начать поиск голкипера-легионера.
Также известно, что уфимский клуб получит двух игроков армейской команды: Артёма Сергеева и Вячеслава Основина. Кроме них, состав юлаевцев может пополнить игрок «Сибири» Андрей Ермаков.
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