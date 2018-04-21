Голкипер «Салавата Юлаева» намерен покинуть клуб 

Накануне стало известно, что вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев намерен покинуть клуб. У вратаря с клубом подписан контракт до 2020 года, но спортсмен решил сменить команду.
Кареев провел в плей-офф только три матча, сыграв в общей сложности чуть более 98 минут при 82,5% отраженных бросков.
Руководство команды собирается начать поиск голкипера-легионера.
Также известно, что уфимский клуб получит двух игроков армейской команды: Артёма Сергеева и Вячеслава Основина. Кроме них, состав юлаевцев может пополнить игрок «Сибири» Андрей Ермаков.