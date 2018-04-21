Голкипер «Салавата Юлаева» намерен покинуть клуб

Накануне стало известно, что вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев намерен покинуть клуб. У вратаря с клубом подписан контракт до 2020 года, но спортсмен решил сменить команду.

Кареев провел в плей-офф только три матча, сыграв в общей сложности чуть более 98 минут при 82,5% отраженных бросков.

Руководство команды собирается начать поиск голкипера-легионера.