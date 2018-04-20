Третьяк: Радулова пригласили в сборную, но ответ повис в воздухе

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Александр Радулов получил приглашение в сборную России, но пока не ответил на него. Об этом журналистам сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

"Мы его пригласили, но ответ повис в воздухе", — сказал Третьяк.

"Даллас" Радулова не вышел в плей-офф НХЛ. Ранее сообщалось, что форвард не собирается принимать участие в чемпионате мира, однако 14 апреля ФХР объявила о вызове 31-летнего игрока на тренировочный сбор перед турниром. Планируется, что Радулов 23 апреля приедет на медобследование.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в датских Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.