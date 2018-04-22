14 участников финала Кубка Гагарина вызваны в сборную России

Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал в основной состав для подготовки к чемпионату мира 14 игроков, которые приняли участие в финале Кубка Гагарина, передает "Советский спорт"

Ранее сообщалось, что казанский «Ак Барс» на своем льду одержал победу над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина со счетом 1:0 в пользу хозяев. Казанский клуб в рекордный третий раз стал обладателем данного трофея.

В истории турнира по два титула завоевывали петербургский СКА, московское «Динамо» и магнитогорский «Металлург».