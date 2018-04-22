14 участников финала Кубка Гагарина вызваны в сборную России 

Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал в основной состав для подготовки к чемпионату мира 14 игроков, которые приняли участие в финале Кубка Гагарина, передает "Советский спорт".
Среди вызванных хоккеистов присутствуют игроки московского ЦСКА: вратарь Илья Сорокин, защитники Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Михаил Науменков, нападающие Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин, Максим Шалунов, Михаил Григоренко и Кирилл Капризов.
Также в состав сборной России вызваны игроки казанского «Ак Барса»: защитники Альберт Яруллин и Василий Токранов, а также форварды Владимир Ткачев и Станислав Галиев.
Ранее сообщалось, что казанский «Ак Барс» на своем льду одержал победу над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина со счетом 1:0 в пользу хозяев. Казанский клуб в рекордный третий раз стал обладателем данного трофея.
В истории турнира по два титула завоевывали петербургский СКА, московское «Динамо» и магнитогорский «Металлург».