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Российский форвард Чехович заключил контракт с «Сан-Хосе Шаркс»
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Российский форвард Чехович заключил контракт с «Сан-Хосе Шаркс» 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Газета.Ru
Российский форвард Иван Чехович подписал контракт новичка с «Сан-Хосе Шаркс», который начнет действовать со следующего сезона. Об этом сообщает газета «Известия».
"Горд подписать мой первый контракт с «Сан-Хосе». Хочу сказать спасибо моей семье, тренерам, товарищам по команде и всем, кто помогал мне", — написал в своем твиттере Чехович.
Ранее «Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Анахайм Дакс» в четвертом матче первого раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги и вышел в следующую стадию Кубка Стэнли.
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