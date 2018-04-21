Стали известны номинанты на джентльменский приз НХЛ 

Стали известны имена претендентов на приз "Леди Бинг Трофи" — трофей, ежегодно присуждаемый игроку Национальной хоккейной лиги (НХЛ), продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения. Об этом сообщает ТАСС.
В тройку претендентов вошли Райан О'Райли ("Баффало"), Александр Барков ("Флорида") и Вильям Карлссон ("Вегас").
В прошлом сезоне в тройку претендентов вошел форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко и игрок "Миннесоты Уайлд" Микаэль Гранлунд.
Ранее сообщалось, что нападающий "Калгари Флэймз" Джонни Годро по итогам сезона-2016/17 стал обладателем "Леди Бинг Трофи".