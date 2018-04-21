Стали известны номинанты на джентльменский приз НХЛ

Стали известны имена претендентов на приз "Леди Бинг Трофи" — трофей, ежегодно присуждаемый игроку Национальной хоккейной лиги (НХЛ), продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения. Об этом сообщает ТАСС.