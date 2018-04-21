«Колорадо» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 23 апреля

«Колорадо»

В прошлом матче «Колорадо» удалось обыграть на выезде «Нэшвилл» (2:1), чего никто не ожидал. Эта победа стала второй для «Эвеланш» в серии — «Нэшвилл» ведет 3:2, но шестой матч состоится на льду «Колорадо».

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«Колорадо» вырвал победа на морально-волевых качествах. «Эвеланш» проигрывали 0:1, но забросили две шайбы в самой концовке поединка усилиями Габриэля Ландескуга Свена Андригетто . По сути, решающей стала игра вратаря Хэммонда и немного удачи.

«Нэшвилл»

«Нэшвилл» наверняка уже видел себя во втором раунде по итогам пяти матчей, но не сумел справиться с «Колорадо» на своем льду. Теперь «Хищникам» предстоит ехать на выезд к «Лавинам».

Единственную шайбу «Нэшвилла» в поединке забросил нападающий третьей тройки Ник Бонино, в целом неплохо сыграл голкипер Пэкка Ринне, отразивший 25 из 27 бросков, но он оказался в тени своего визави из «Колорадо» Эндрю Хэммонда. К тому же пропустил две шайбы в конце матча. Российский защитник Алексей Емелин провел на льду меньше 10 минут и очков не набирал.

«Нэшвилл» подвела реализация моментов. Команда владела полным преимуществом в матче, переиграла соперника по всем компонентам, но не сумела найти ключей к воротам Хэммонда.

Прогноз

Несмотря на все старания «Колорадо», «Нэшвилл» остается фаворитом. Маловероятно, что в двух поединках подряд Хэммонд будет творить такие чудеса в воротах. А значит можно присмотреться к ставке на победу «Нэшвилла» в основное время с коэффициентом 1,92.