НХЛ на официальном сайте объявила тройку лучших игроков дня в Кубке Стэнли. Первой звездой был признан вратарь «Колорадо» Эндрю Хэммонд, отразивший 44 броска из 45 в пятом матче 1/8 финала плей-офф против «Нэшвилла», сократив отставание в серии (2-3).
Второй звездой дня стал форвард «Филадельфии» Шон Кутюрье, на счету которого победная шайба в пятой игре против «Питтсбурга» (счет в серии — 2-3). Тройку лучших замкнул голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк, чей шатаут (30 отраженных бросков из 30) помог «Джетс» выиграть серию против «Миннесоты» (4-1).