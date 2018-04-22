Хоккеист Бучневич заявил, что не уверен в попадании в состав сборной России на ЧМ

ПАРДУБИЦЕ /Чехия/, 22 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий /. Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич не уверен, что тренерский штаб сборной России включит его в окончательный состав для участия в чемпионате мира. Такое мнение хоккеист высказал ТАСС.

"Не хочется пока говорить про чемпионат мира, еще в команду нужно попасть. Если говорить серьезно, то у меня нет никакой уверенности, что тренерский штаб возьмет меня на мировое первенство. Мне нужно работать на тренировках и доказывать, что я достоин места в составе", — сказал Бучневич.

"Как мы будем побеждать на чемпионате мира? Как всегда за счет командного духа. На том же молодежном чемпионате мира, когда я играл, у нас не было суперзвезд. Но мы бились одним кулаком — где-то отсиделись в засаде, убежали в атаку, забили", — считает собеседник ТАСС.

"Все-таки хоккей — это игра ошибок, — продолжил Бучневич. — Соперник побежал сломя голову, а ты дождался шанса и забил. Никто не вспомнит, как ты выиграл. А результат останется".

В минувшем сезоне Бучневич провел 74 игры за «Рейнджерс», набрав 43 очка (19 шайб + 24 передачи). Чемпионат мира по хоккею пройдет в Дании с 4 по 20 мая.