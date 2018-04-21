Коннор Хеллебак: Если столько шайб забрасываешь в первом периоде, сопернику сложно прийти в себя

— Ребята замечательно играли. Все выполняли идеально. Если столько шайб забрасываешь в первом периоде, сопернику сложно прийти в себя, особенно при таком счете в серии. Это определенно сыграло свою роль, — передает слова Хеллебака официальный сайт НХЛ.

Отметим, что голкипер «Джетс» отразил 30 бросков по своим воротам и второй матч подряд провел на ноль. Хеллебак — третий вратарь из США, сумевший отыграть на ноль два матча подряд в плей-офф. До него это удалось Майку Рихтеру из «Рейнджерс» и Бренту Джонсону из «Сент-Луиса».

Напомним, что после этой встречи счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу «Джетс». Во втором раунде «Виннипег» встретится с победителем пары «Нэшвилл Предаторз» — «Колорадо Эвеланш».