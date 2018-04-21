Хоккеисты Бойл, Луонго и Стаал номинированы на приз «Билл Мастертон Трофи»

33-летний Бойл является нападающим «Нью-Джерси». Перед началом текущего сезона, в сентябре, у Бойла был диагностирован рак костного мозга (лейкемия), с которым он борется и в настоящее время. В начале ноября американец вернулся на лед, он также был выбран в качестве участника Матча всех звезд НХЛ. В текущем регулярном сезоне форвард провел 69 матчей, забросил 13 шайб и отдал 10 результативных передач.

39-летний вратарь Луонго играет за «Флориду». В начале декабря он получил травмы паха и руки, выбыв на длительный срок, вернувшись только 17 февраля. В оставшихся 13 матчах сезона он одержал девять побед, помог своей команде до последнего бороться за выход в плей-офф, в итоге «Флориде» не хватило одного очка для выхода в розыгрыш Кубка Стэнли. 22 февраля Луонго произнес речь перед началом матча против «Вашингтона» после массовой стрельбы в школе «Марджори Стоунмэн Дуглас» во Флориде, которая расположена недалеко от дома голкипера.

29-летний Джордан Стаал является нападающим «Каролины». В конце февраля он и его жена сообщили, что их дочь Ханна родилась мертвой. После этой трагедии Стаал, который перед начала сезона был выбран помощником капитана, пропустил три матча. В текущем сезоне он набрал 46 очков (19+27) в 79 матчах, показав свой второй результат по количеству набранных очков и заброшенных шайб за шесть лет в «Каролине».

"Билл Мастертон Трофи" — награда, ежегодно вручаемая игроку НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею в регулярном чемпионате лиги, была учреждена в 1968 году. Первым обладателем приза стал Клод Прово из клуба «Монреаль». В прошлом году награду получил американский голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон

Обладатель приза станет известен в ночь на 21 июня на специальной церемонии в Лас-Вегасе, где второй год подряд пройдет церемония вручения призов НХЛ.