Марк Шайфли: Хеллебак был хребтом «Виннипега» весь сезон

— Он был хребтом команды весь сезон. Он делал сэйвы тогда, когда они нужны были нам больше всего. Он — большая часть нашего успеха, — передает слова Шайфли официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Хеллебак — третий вратарь из США, сумевший отыграть на ноль два матча подряд в плей-офф. До него это удалось Майку Рихтеру из «Рейнджерс» и Бренту Джонсону из «Сент-Луиса».

«Джетс» выиграли в первом раунде Кубка Стэнли у «Миннесоты» со счетом 4-1. Во втором раунде «Виннипег» встретится с победителем пары «Нэшвилл Предаторз» — «Колорадо Эвеланш».