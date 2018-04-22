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Роман Горак: «Чехия постарается прервать неудачную серию в матчах с Россией»
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Роман Горак: «Чехия постарается прервать неудачную серию в матчах с Россией» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий сборной Чехии и «Витязя» Роман Горак в преддверии матча Евротура против России отметил, что у россиян опытная и мастеровитая команда с очень хорошим нападением. Форвард также добавил, что чешские хоккеисты смогут хорошо сыграть против соперника.
— У россиян опытная и мастеровитая команда с очень хорошим нападением, — цитирует ТАСС Горака. — Не столь важно, кого они привезли на этот турнир, но они всегда хороши. Да, у нас длительная серия из поражений от сборной России. Но мы будем играть дома и готовы прервать эту традицию.
Думаю, мы сможем хорошо сыграть в защите и остановим Никиту Гусева и других форвардов россиян. Да, последние несколько игр на Олимпиаде и чемпионате мира мы не могли забросить российской команде шайб, проигрывая со счетом 0:3. Еще раз повторю, что мы готовы перетянуть чашу весов на свою сторону.
Напомним, что матч Чехия — Россия состоится сегодня и начнется в 15.20 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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