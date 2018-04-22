Сборная Северного флота завоевала кубок хоккейного чемпионата Мурманской области

Заключительный матч был игрой престижа — хоккеисты Северного флота досрочно обеспечили себе золотые медали и кубок Чемпионата Мурманской области, выиграв 15 из 16 встреч.

Сборная Краснознаменного Северного флота стала победителем чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2017-2018. В Ледовом дворце города Мурманска состоялась последняя игра регионального чемпионата между сборной Краснознаменного Северного флота и командой города Мурманска «Мурман — КСШОР» и торжественная церемония закрытия состязаний.

Заключительный матч был игрой престижа. Его исход ничего не решал, поскольку хоккеисты Северного флота досрочно обеспечили себе золотые медали и кубок Чемпионата Мурманской области, выиграв 15 из 16 встреч. Тем не менее, игра выдалась зрелищной и захватывающей. Североморцы отличилась 11 заброшенными шайбами в ворота соперника, дружина «Мурман — КСШОР» реализовала 9 голов.

В начале первого периода команда мурманчан вела со счетом 3:0. Однако сборная Северного флота взяла инициативу в свои руки и во втором периоде уже вышла вперед. Три шайбы за три минуты забросил Александр Величинский , который был признан лучшим бомбардиром чемпионата. Звание лучшего нападающего досталось также игроку флотской сборной Максиму Пужанскому.