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Сборная Северного флота завоевала кубок хоккейного чемпионата Мурманской области
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Сборная Северного флота завоевала кубок хоккейного чемпионата Мурманской области 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Заключительный матч был игрой престижа — хоккеисты Северного флота досрочно обеспечили себе золотые медали и кубок Чемпионата Мурманской области, выиграв 15 из 16 встреч.
Сборная Краснознаменного Северного флота стала победителем чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2017-2018. В Ледовом дворце города Мурманска состоялась последняя игра регионального чемпионата между сборной Краснознаменного Северного флота и командой города Мурманска «Мурман — КСШОР» и торжественная церемония закрытия состязаний.
Заключительный матч был игрой престижа. Его исход ничего не решал, поскольку хоккеисты Северного флота досрочно обеспечили себе золотые медали и кубок Чемпионата Мурманской области, выиграв 15 из 16 встреч. Тем не менее, игра выдалась зрелищной и захватывающей. Североморцы отличилась 11 заброшенными шайбами в ворота соперника, дружина «Мурман — КСШОР» реализовала 9 голов.
В начале первого периода команда мурманчан вела со счетом 3:0. Однако сборная Северного флота взяла инициативу в свои руки и во втором периоде уже вышла вперед. Три шайбы за три минуты забросил Александр Величинский, который был признан лучшим бомбардиром чемпионата. Звание лучшего нападающего досталось также игроку флотской сборной Максиму Пужанскому.
Награды победителям вручали начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Гришечкин и специальный гость финальной игры областного чемпионата серебряный призер Чемпионата мира 2002 года известный игрок Континентальной хоккейной лиги Александр Юдин.
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