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Зарипов предложил переименовать Кубок Гагарина
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Хоккеист «Ак Барса» Зарипов предложил переименовать Кубок Гагарина в Кубок Татарина 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов в шутку предположил, что руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) задумается о новом названии для Кубка Гагарина.
«Ак Барс» 22 апреля выиграл трофей в третий раз в истории.
«Кубок Татарина? Может, после третьего раза руководство КХЛ задумается о таком переименовании», — приводит слова Зарипова РИА Новости.
Хоккеист отметил, что, как всегда после победы, испытывает максимально положительные эмоции.
«Их ни с чем не сравнить. Мы начинаем сезон с желанием победить, и нам это удалось», — добавил Зарипов.
Ранее сообщалось, что Азеведо из «Ак Барса» стал первым иностранцем, признанным самым ценным игроком плей-офф КХЛ.
RT на русском: последние новости
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