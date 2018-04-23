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Защитник «Филадельфии» Проворов вызван в сборную России
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Защитник «Филадельфии» Проворов вызван в сборную России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов вызван в сорную России для подготовки к чемпионату мира, сообщает ТАСС.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин набрал 41 очко (17 шайб и 24 передачи) в 82 матчах. По этому показателю Проворов поделил первое место в списке снайперов-защитников с Виктором Хедманом из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Дуги Хэмилтоном из «Калгари Флэймз».
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Дании с 4 по 20 мая.
Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ и вышел в следующий раунд.
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