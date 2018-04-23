Защитник «Филадельфии» Проворов вызван в сборную России

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов вызван в сорную России для подготовки к чемпионату мира, сообщает ТАСС

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин набрал 41 очко (17 шайб и 24 передачи) в 82 матчах. По этому показателю Проворов поделил первое место в списке снайперов-защитников с Виктором Хедманом из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Дуги Хэмилтоном из «Калгари Флэймз».

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Дании с 4 по 20 мая.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ и вышел в следующий раунд.