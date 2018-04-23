Эксперт: обновление состава сборной России по хоккею логично

Бывший тренер петербургского СКА Рафаил Ишматов поделился мнением о составе сборной России по хоккею.

"Во многом проблемой сборной было то, что олимпийцы эмоционально истощились после такого тяжелого сезона. Ребятам очень тяжело далась эта победа. Было огромное давление, большое ожидание болельщиков и всей страны, соскучившихся по таким большим победам. Поэтому неудивительно, что определенный эмоциональный спад после триумфа в Корее у ребят наступил.

Тем более, большинство из них играют в СКА и ЦСКА, для которых почти без отдыха возобновился сезон в КХЛ, шли тяжелые матчи плей-офф. Поэтому обновление состава штабом сборной логично. Тем более, Воробьев полгода отработал во второй сборной, видел весь ближайший резерв воочию и понимает, на кого можно опереться в случае кадровых проблем", — цитирует Ишматова газета «Известия»

Ранее Ишматов подвел итоги чешского этапа Евротура для сборной России.