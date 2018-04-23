Игрок «Питтсбурга» Гюнцель установил клубный рекорд 

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель установил клубный рекорд результативности в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
В шестой встрече 1/4 финала Восточной конференции против «Филадельфии Флайерз» хоккеист забросил четыре шайбы и отдал результативную передачу.
В истории НХЛ четыре шайбы в матче Кубка Стэнли забрасывали форвард «Монреаль Канадиенс» Ньюси Лалонд (1918/19) и защитник «Филадельфии» Тим Керр (1984/85).
Ранее сообщалось, что «Питтсбург» вышел в следующий раунд плей-офф НХЛ, где встретится с победителем серии «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс».