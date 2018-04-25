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Задоров из-за операции пропустит чемпионат мира
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Российский хоккеист Задоров из-за операции пропустит чемпионат мира 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров не сможет приехать в сборную России на чемпионат мира, поскольку ему предстоит операция. Об этом ТАСС по телефону сообщил агент хоккеиста Александр Тыжных.
Ранее Федерация хоккея России сообщила, что вызвала Задорова в национальную команду.
"У Задорова на следующей неделе будет операция, так как у него повреждено плечо. И он не сможет приехать в сборную", — сказал Тыжных.
Чемпионат мира пройдет в датских Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.
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