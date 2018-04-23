Хоккеист «Колорадо» Задоров вызван в сборную России для подготовки к ЧМ

Тренерский штаб сборной России вызвал защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никиту Задорова в расположение команды для подготовки к чемпионату мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

В понедельник "Колорадо" потерпел поражение от "Нэшвилла" в шестом матче серии 1/8 финала (0:5) и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв серию до четырех побед со счетом 2-4.

В регулярном чемпионате текущего сезона Задоров провел 77 матчей, в которых набрал 20 очков (7 шайб + 13 передач) при показателе полезности "+4", став лидером по количеству силовых приемов (278). В плей-офф на его счету 3 (1+2) очка в шести встречах при "+1".

Чемпионат мира 2018 года пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии.