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Хоккеист Афиногенов продолжит карьеру на один сезон
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Хоккеист Афиногенов продолжит карьеру на один сезон 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий хоккейного клуба «Витязь» Максим Афиногенов принял решение продолжить карьеру на один сезон.
Действующий контракт 38-летнего хоккеиста с «Витязем» заканчивается 30 апреля.
«Единственное, что могу сказать о своем будущем — я принял решение продолжить игровую карьеру на один сезон. Больше никакой конкретики. Всё просто — до 30 апреля у меня действующий контракт, а с 1 мая я буду вести переговоры с клубами», — цитирует Афиногенова Sport24.
Хоккеист также обозначил с кем будем проводить переговоры о дальнейшем сотрудничестве.
«Это точно будет «Витязь», ну и другие команды, которые будут заинтересованы в моих услугах. Думаю, очень скоро вы узнаете какую-то официальную информацию», — сказал Афиногенов.
Ранее клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» из Владивостока объявил о назначении Сергея Светлова на должность главного тренера.
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