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Проворов может пропустить чемпионат мира
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Проворов может пропустить чемпионат мира 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов, вызванный в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2018, может пропустить мировое первенство.
Об этом заявил агент российского хоккеиста Марк Гандлер.
«Я не вижу шанса, чтобы Проворов сыграл на чемпионате мира. В третьем периоде последнего матча он просто играл без руки.
В "Филадельфии" пройдет медобследование, и тогда клуб даст официальный ответ.
Учитывая, как он себя чувствовал, я практически не вижу шанса, чтобы он выступил в Дании», — цитирует Гандлера «Спорт-Экспресс».
В плей-офф НХЛ Проворов набрал 3 (0+3) очка в шести играх, в регулярном чемпионате — 41 (17+24) очков в 82 встречах.
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