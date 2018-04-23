Проворов может пропустить чемпионат мира

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов , вызванный в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2018, может пропустить мировое первенство.

Об этом заявил агент российского хоккеиста Марк Гандлер

«Я не вижу шанса, чтобы Проворов сыграл на чемпионате мира. В третьем периоде последнего матча он просто играл без руки.

В "Филадельфии" пройдет медобследование, и тогда клуб даст официальный ответ.

Учитывая, как он себя чувствовал, я практически не вижу шанса, чтобы он выступил в Дании», — цитирует Гандлера «Спорт-Экспресс».

В плей-офф НХЛ Проворов набрал 3 (0+3) очка в шести играх, в регулярном чемпионате — 41 (17+24) очков в 82 встречах.