Ещё
«Вёкше» стал чемпионом Швеции, самый ценный игрок — 19-летний Петтерссон
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Вёкше» стал чемпионом Швеции, самый ценный игрок — 19-летний Петтерссон 

Чемпионат.com 55 минут назад
Чемпионом шведской лиги SHL стал клуб «Вёкше», в финальной серии плей-офф оказавшийся сильнее «Шеллефтео» с общим счётом 4-0 и разницей шайб 20-1. Также «Вёкше» стал уверенным победителем регулярного чемпионата.
Самый ценный игрок плей-офф — 19-летний нападающий «Вёкше» Элиас Петтерссон, записавший на свой счёт 19 (9+10) результативных баллов в 13 матчах. Также Петерссон стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата с 56 (24+32) очками. Права на игрока в НХЛ принадлежат «Ванкуверу».
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Чемпионат.com: последние новости
Вратарь России U18: неприятно проигрывать, вели с финнами 4:2 — и уступили ФХР вызвала Никиту Задорова в сборную России Заявление ФХР о ситуации с защитником «Филадельфии» Иваном Проворовым
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончалась Нино Хурцидзе4
Как подросток убил российскую чемпионку103
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе2
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение