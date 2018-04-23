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Пять клубов НХЛ заинтересованы в Войнове
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Пять клубов НХЛ заинтересованы в Войнове 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Защитник Вячеслав Войнов не будет продлевать контракт со СКА, истекающий по окончании сезона, сообщает "БИЗНЕС Online". По информации источника, хоккеист работает над тем, чтобы вернуться в НХЛ.
Отмечается, что Войновым интересуются пять клубов НХЛ: «Флорида», «Монреаль», «Айлендерс», «Рейнджерс» и «Виннипег». Бывший клуб игрока «Лос-Анджелес» не заинтересован в возвращении российского хоккеиста.
Напомним, россиянина дисквалифицировали из североамериканской лиги за нанесение побоев жене, после этого он уехал из США. Перед тем, как получить разрешение со стороны НХЛ, Войнову нужно оформить американскую визу и разрешение на работу.
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