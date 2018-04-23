Ещё
Сын миллиардера стал худшим хоккеистом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сын миллиардера стал худшим хоккеистом сборной России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: YouTube
Форвард юниорской сборной России по хоккею Павел Ротенберг отметился худшим показателем полезности в команде на чемпионате мира — 2018. Статистика игроков опубликована на официальном сайте ИИХФ.
Ротенберг заработал -2 балла по показателю "плюс/минус". Наиболее полезным игроком стал Кирилл Марченко (показатель полезности "+4"), набравший в трех играх юниорского чемпионата мира пять очков (две заброшенных шайбы и три голевых передачи).
18-летний Павел является сыном российского миллиардера и председателя правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадия Ротенберга. Двоюродный брат игрока — 31-летний защитник футбольного клуба "Локомотив" Борис Ротенберг-младший, который за всю карьеру не забил ни одного мяча.
Чемпионат мира среди юниоров проходит в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля.
Газета.Ru: последние новости
"Торпедо" будет играть в Восточной конференции КХЛ Зарипов предложил переименовать Кубок Гагарина в Кубок Татарина В НХЛ определили звезд игрового дня
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кафельников о футболистах «Спартака: 11 дегенератов14
Как подросток убил российскую чемпионку119
Фанаты устроили побоище на поле
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Скончалась Нино Хурцидзе7
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение