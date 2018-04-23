Сын миллиардера стал худшим хоккеистом сборной России

Форвард юниорской сборной России по хоккею Павел Ротенберг отметился худшим показателем полезности в команде на чемпионате мира — 2018. Статистика игроков опубликована на официальном сайте ИИХФ.

Ротенберг заработал -2 балла по показателю "плюс/минус". Наиболее полезным игроком стал Кирилл Марченко (показатель полезности "+4"), набравший в трех играх юниорского чемпионата мира пять очков (две заброшенных шайбы и три голевых передачи).

18-летний Павел является сыном российского миллиардера и председателя правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадия Ротенберга . Двоюродный брат игрока — 31-летний защитник футбольного клуба "Локомотив" Борис Ротенберг-младший, который за всю карьеру не забил ни одного мяча.

Чемпионат мира среди юниоров проходит в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля.