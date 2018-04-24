Передачи Зайцева помогли «Торонто» сравнять счет 

"Торонто Мэйпл Лифс" одержал победу над "Бостон Брюинз" в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Вильям Нюландер, Митчелл Марнер и Томаш Плеканец. У гостей шайбу забросил Джейк Дебраск.
Российский защитник "Торонто" Никита Зайцев отдал две результативные передачи.
"Кленовые листья" сравняли счет в серии до четырех побед — 3-3. Решающий матч пройдет 26 апреля в Бостоне.
НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. 1/4 финала. 6-й матч
"Торонто Мэйпл Лифс" (Канада, Торонто) — "Бостон Брюинз" (США, Бостон) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
0:1 — Дебраск (Крейчи) — 21:02;
1:1 — Нюландер (Зайцев, Гардинер) — 21:37;
2:1 — Марнер (Плеканец, Хэйнси) — 33:25;
3:1 — Плеканец (Марнер, Зайцев) — 58:46 (en)