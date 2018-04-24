Ещё
Передачи Зайцева помогли «Торонто» сравнять счет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Передачи Зайцева помогли «Торонто» сравнять счет 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
"Торонто Мэйпл Лифс" одержал победу над "Бостон Брюинз" в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Вильям Нюландер, Митчелл Марнер и Томаш Плеканец. У гостей шайбу забросил Джейк Дебраск.
Российский защитник "Торонто" Никита Зайцев отдал две результативные передачи.
"Кленовые листья" сравняли счет в серии до четырех побед — 3-3. Решающий матч пройдет 26 апреля в Бостоне.
НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. 1/4 финала. 6-й матч
"Торонто Мэйпл Лифс" (Канада, Торонто) — "Бостон Брюинз" (США, Бостон) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
0:1 — Дебраск (Крейчи) — 21:02;
1:1 — Нюландер (Зайцев, Гардинер) — 21:37;
2:1 — Марнер (Плеканец, Хэйнси) — 33:25;
3:1 — Плеканец (Марнер, Зайцев) — 58:46 (en)
Газета.Ru: последние новости
Главный тренер "Коламбуса" Торторелла: мы вернемся в Вашингтон на седьмой матч Сын миллиардера стал худшим хоккеистом сборной России Эксперт отметил увлекательность борьбы в Восточной конференции КХЛ
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо условие отставки Карреры3
«Вашингтон» вышел во второй раунд Кубка Стэнли
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной10
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Как подросток убил российскую чемпионку121
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение