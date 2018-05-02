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Овечкин помог «Вашингтону» вырвать победу у «Питтсбурга»
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Гол Овечкина за минуту до конца матча принес «Вашингтону» победу над «Питтсбургом» в НХЛ 

ТАСС 3 часа назад
Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
"Вашингтон" в гостях одержал победу над "Питтсбургом" со счетом 4:3 в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Джон Карлсон (21-я минута), Чендлер Стивенсон (32), Мэтт Нисканен (46) и Александр Овечкин (59). У "Питтсбурга" отличились Джейк Генцел (25), Патрик Хёрнквист (27) и Сидни Кросби (37).
Овечкин, на счету которого также результативная передача, был признан первой звездой матча. Он провел на льду 20 минут 24 секунды, нанес два броска и сделал четыре силовых приема. Одну передачу в свой актив записал защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов. Форвард столичной команды Евгений Кузнецов результативными действиями не отметился.
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин провел первую встречу после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить три матча. Малкин отметился голевой передачей, ассистировав Хёрнквисту при игре в большинстве. Россиянин вышел на 12-е место в истории НХЛ по очкам в большинстве в плей-офф (73). Эта шайба прервала серию удачной игры в меньшинстве "Вашингтона", до этого у соперников "Кэпиталз" было 23 неудачные попытки разыграть лишнего подряд.
"Вашингтон" вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1. Четвертая игра пройдет в ночь на 4 мая на домашней арене "Питтсбурга". Команды третий год подряд встречаются во втором раунде плей-офф, в прошлом и позапрошлом сезонах сильнее был "Питтсбург", который в итоге выигрывал Кубок Стэнли. В 1/8 финала "Вашингтон" обыграл "Коламбус" (4-2 в серии), "Питтсбург" — "Филадельфию" (4-2).
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