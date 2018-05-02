Овечкин помог «Вашингтону» вырвать победу у «Питтсбурга»

Гол Овечкина за минуту до конца матча принес «Вашингтону» победу над «Питтсбургом» в НХЛ

"Вашингтон" в гостях одержал победу над "Питтсбургом" со счетом 4:3 в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин, на счету которого также результативная передача, был признан первой звездой матча. Он провел на льду 20 минут 24 секунды, нанес два броска и сделал четыре силовых приема. Одну передачу в свой актив записал защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов . Форвард столичной команды Евгений Кузнецов результативными действиями не отметился.

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин провел первую встречу после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить три матча. Малкин отметился голевой передачей, ассистировав Хёрнквисту при игре в большинстве. Россиянин вышел на 12-е место в истории НХЛ по очкам в большинстве в плей-офф (73). Эта шайба прервала серию удачной игры в меньшинстве "Вашингтона", до этого у соперников "Кэпиталз" было 23 неудачные попытки разыграть лишнего подряд.

"Вашингтон" вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1. Четвертая игра пройдет в ночь на 4 мая на домашней арене "Питтсбурга". Команды третий год подряд встречаются во втором раунде плей-офф, в прошлом и позапрошлом сезонах сильнее был "Питтсбург", который в итоге выигрывал Кубок Стэнли. В 1/8 финала "Вашингтон" обыграл "Коламбус" (4-2 в серии), "Питтсбург" — "Филадельфию" (4-2).