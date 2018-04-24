Олимпийский чемпион по хоккею предложить уменьшить размер площадок в КХЛ

Олимпийский чемпион Алексей Житник считает, что уменьшение площадок в КХЛ повысит зрелищность матчей.

Слова хоккеиста приводит Russia-hockey.ru. Житник признался, что уровень зрелищности финальной серии КХЛ между «Ак Барсом» и ЦСКА его не удовлетворил: «Честно скажу, из Америки следить за финалом Кубка Гагарина было тяжеловато. Счета 2:1 и 1:0 — все-таки не совсем хоккейные, зрелищных моментов лично мне не хватало. Тем более что параллельно идет Кубок Стэнли — и там в тактическом плане совсем другая игра. Нет никакого отката и „один — четыре“, никто не играет на удержание».

По мнению хоккеиста, на уровне зрелищности матчей КХЛ негативно сказывается размер площадок. Площадки клубов КХЛ соответствуют стандартам ИИХФ, и составляют 60 метров в длину и от 26 до 30 метров в ширину. В НХЛ же примерный размер площадки равен 61х26 метров. Житник предлагает уменьшить размер хоккейных коробок в КХЛ: «О том, что нужно переходить хотя бы на финский стандарт льда, говорил еще во время локаута. Считаю, что закрытый, оборонительный хоккей затормаживает развитие всей российской школы. Поверьте, уменьшение площадки сразу даст преимущество атаке, откроет игру, сделает ее более современной и динамичной».