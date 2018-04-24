«Северсталь» подписала новый договор о сотрудничестве с «Ижсталью»

Клуб КХЛ из Череповца «Северсталь» подписал новый договор сотрудничества с клубом ВХЛ «Ижсталь». Об этом сообщает официальный сайт череповецкого клуба.

«За пять лет между клубами сложились плодотворные и взаимовыгодные отношения. За это время за ижевский клуб по двусторонним контрактам было заявлено около 90 хоккеистов из «Северстали», 67 из которых приняли участие в играх чемпионата ВХЛ. За пять сезонов командированные из «Северстали» игроки в составе ижевского клуба в официальных матчах в сумме забили 194 гола и сделали 277 результативных передач», — сказано в заявлении клуба.