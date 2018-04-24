Ещё
Колобков оценил шансы сборной на победу на ЧМ по хоккею
Далее:
Читайте также:
Ещё

Колобков выразил надежду на победу сборной России на ЧМ по хоккею 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр спорта России Павел Колобов рассказал о шансах сборной России на предстоящем чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Дании. Слова специалиста приводит ТАСС.
"Сейчас у нас новая команда, для многих из вас чемпионат мира будет первым большим турниром. Хочется пожелать вам всем успешного выступления и, конечно, победы.
Но я понимаю, что сейчас много сильных команд, которые хотят того же. Надеюсь на опыт Дацюка и тренерского коллектива", — сказал Колобков.
Колобков также отметил, что на чемпионате мира желает команде первого места, однако понимает, что оно не всегда достижимо.
"Конечно, хочется первое место, но я совершенно спокойно осознаю, что не всегда оно достижимо. Сейчас 6-7 равных команд, которые стремятся к победе. Для меня самое главное, чтобы на этом чемпионате мира состоялась команда. Если это случится, то тогда и будет результат", — добавил функционер.
Ранее тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал игроков "Коламбус Блю Джекетс" голкипера Сергея Бобровского и нападающего Артемия Панарина в национальную команду для подготовки к чемпионату мира.
Газета.Ru: последние новости
Юниорская сборная России победила команду Словакии в матче ЮЧМ-2018 Объявлены претенденты на приз лучшему новичку в НХЛ Овечкин признан первой звездой матча против "Коламбуса"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит победившая всех гимнастка11
У сборной впервые за много лет появились проблемы10
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Липницкая удивила откровенным фото5
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение