Колобков оценил шансы сборной на победу на ЧМ по хоккею

Колобков выразил надежду на победу сборной России на ЧМ по хоккею

Министр спорта России Павел Колобов рассказал о шансах сборной России на предстоящем чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Дании. Слова специалиста приводит ТАСС

"Сейчас у нас новая команда, для многих из вас чемпионат мира будет первым большим турниром. Хочется пожелать вам всем успешного выступления и, конечно, победы.

Но я понимаю, что сейчас много сильных команд, которые хотят того же. Надеюсь на опыт Дацюка и тренерского коллектива", — сказал Колобков.

Колобков также отметил, что на чемпионате мира желает команде первого места, однако понимает, что оно не всегда достижимо.

"Конечно, хочется первое место, но я совершенно спокойно осознаю, что не всегда оно достижимо. Сейчас 6-7 равных команд, которые стремятся к победе. Для меня самое главное, чтобы на этом чемпионате мира состоялась команда. Если это случится, то тогда и будет результат", — добавил функционер.