Ещё
«Локо» завоевал Кубок Харламова
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Локо» во второй раз стал победителем Молодежной хоккейной лиги 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Ярославский "Локо" в гостях одержал победу над санкт-петербургским "СКА-1946" со счетом 7:3 в шестом матче финальной серии Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и стал победителем турнира.
В составе "Локо" заброшенными шайбами отметились Александр Калинин (6-я и 56-я минуты), Павел Кудрявцев (12), Александр Полунин (38), Данил Гизатуллин (38), Григорий Денисенко (45) и Георгий Иванов (47). У проигравших отличились Владислав Курбатов (14), Михаил Мальцев (26) и Кирилл Петьков (52). Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Локо".
Первенство МХЛ проводится с 2009 года. "Локо" становился победителем турнира в 2016 году, в нынешнем сезоне команда из Ярославля выиграла регулярный чемпионат. "СКА-1946" во второй раз вышел в финал МХЛ, в сезоне-2014/15 команда уступила нижегородской "Чайке". В прошлом году чемпионом стал московский клуб "Красная Армия".
ТАСС: последние новости
Юниорская сборная РФ обыграла словаков и встретится с командой США в плей-офф ЧМ по хоккею Колобков надеется на опыт хоккеиста Дацюка и тренеров на ЧМ в Дании Дубль Овечкина помог "Вашингтону" победить "Коламбус" и выйти в 1/4 финала плей-офф НХЛ
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шарапова покинула элиту9
Как выглядит победившая всех гимнастка13
У сборной впервые за много лет появились проблемы17
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Липницкая удивила откровенным фото5
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение