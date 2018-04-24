«Локо» завоевал Кубок Харламова

Ярославский "Локо" в гостях одержал победу над санкт-петербургским "СКА-1946" со счетом 7:3 в шестом матче финальной серии Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и стал победителем турнира.
В составе "Локо" заброшенными шайбами отметились Александр Калинин (6-я и 56-я минуты), Павел Кудрявцев (12), Александр Полунин (38), Данил Гизатуллин (38), Григорий Денисенко (45) и Георгий Иванов (47). У проигравших отличились Владислав Курбатов (14), Михаил Мальцев (26) и Кирилл Петьков (52). Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Локо".
Первенство МХЛ проводится с 2009 года. "Локо" становился победителем турнира в 2016 году, в нынешнем сезоне команда из Ярославля выиграла регулярный чемпионат. "СКА-1946" во второй раз вышел в финал МХЛ, в сезоне-2014/15 команда уступила нижегородской "Чайке". В прошлом году чемпионом стал московский клуб "Красная Армия".