Состав сборной Чехии на ЧМ

Состав сборной Чехии на чемпионат мира по хоккею 2018

Йозеф Яндач собирается завершить свой путь в сборной Чехии с наилучшим результатом.

4 мая в Дании стартует 82-й чемпионат мира по хоккею. Мы представляем участников турнира, и на очереди сборная Чехии.

История выступлений

Сборная Чехии бессменно выступает на чемпионатах мира с 1993 года, став правопреемницей команды Чехословакии. Традиции сильной хоккейной державы с распадом страны никуда не делись, чехи были и остаются в топе национальных команд и практически на любом турнире рассматриваются как претенденты на медали. На своём первом мировом форуме в сборная Чехии завоевала бронзу, а через три года главный тренер Лудек Букач привёл чехов к золотым медалям.

В 1990-е годы со сборной много работал Иван Глинка , с именем которого связан главный успех чешского хоккея — первое место на ОИ-1998 в Токио. На чемпионате мира того года чехи с Глинкой довольствовались бронзой, зато уже через год добрались до вершины пьедестала. Этот успех положил начало «золотому» хет-трику сборной Чехии на чемпионатах мира, которая после триумфа в 1999-м выиграла турнир также в 2000 и 2001 годах. Правда, тренировал чехов в это время уже Йозеф Аугуста.

После доминирования на стыке веков чехи стали чередовать успешные выступления с провальными, причём добирались до золота строго раз в пять лет. В 2005 и 2010 годах к победе сборную приводил Владимир Ружичка . В 2011 и 2012 годах чехи ещё оставались на пьедестале мирового форума, выигрывая бронзу, но начиная с ЧМ-2013 они забыли про медали. За пять лет сборная Чехии ни разу не поднялась выше четвёртого места, а прошлогодний чемпионат мира обернулся бесславным вылетом в четвертьфинале и итоговой седьмой позицией.

Главный тренер. Йозеф Яндач

Для будущего главного тренера «Магнитки» турнир в Дании будет финальным аккордом в управлении чешской национальной сборной. Наставником чехов он работал последние два сезона, свозил команду на Кубок Мира, Олимпиаду и прошлогодний мировой форум, но не добился никаких успехов.

Яндачу 49 лет, но практически половину своей жизни он работает тренером. Начал карьеру наставника Йозеф ещё в 26 лет, возглавив южнокорейский клуб, затем тренировал команды из второй чешской лиги, и в 2002 году вывел «Белых тигров» из Либерица в Экстралигу. Затем какое-то время Яндач работал в команде «Ческе Будейовице», которую также повысил в классе, а в 2008 году впервые попал в сборную Чехии, став помощником Владимира Ружички.

Через два года Яндач вернулся к клубной работе, в основном тренировал «Спарту», но на несколько месяцев заглянул и в КХЛ, поруководив пражским «Львом». После пяти сезонов в «Спарте» Йозеф вернулся в национальную команду, но уже в качестве главного тренера. Яндача нельзя назвать успешным тренером, но опыта и нереализованных амбиций ему не занимать. За всю карьеру он завоевал медаль только один раз, когда ассистировал Ружичке на победном для чехов ЧМ-2010, а на клубном уровне и вовсе пока не познал вкуса больших побед. Впрочем, это нисколько не смущает руководство «Металлурга», куда Яндач переходит на работу после турнира в Дании. ЧМ-2018 — прекрасная возможность для Йозефа хоть что-то выиграть самостоятельно перед главным вызовом в карьере.

Состав. Молодёжь и «отказники»

Адам Полашек и Йозефу Яндачу предстоит произвести отсев, ведь в чешской обороне уже есть несколько забронированных мест. Их наверняка займут выступающие в КХЛ Михал Йордан Войтех Мозик , а также главная звезда защиты сборной Чехии Радко Гудас, согласившийся приехать в расположение национальной команды после вылета «Филадельфии» из Кубка Стэнли.

В нападении у чехов выделяется много интересных, свежих для взрослой сборной фамилий. Это и Мартин Фрк , проведший неплохой для новичка НХЛ сезон за «Детройт», и Дмитрий Яшкин из «Сент-Луиса», и топ-проспект будущего драфта Филип Задина , запомнившийся своей результативностью на молодёжном чемпионате мира. Усилит сборную форвард «Далласа» Радек Факса, а среди молодых энхаэловцев любопытно будет понаблюдать за возможным дебютом за взрослую команду перспективных Филипа Хитила и Филипа Хлапика.

На ЧМ в Дании у чехов ожидается не так много форвардов из местного чемпионата. Во всяком случае, на Шведские игры Яндач взял таковых всего четверо. Михал Ржепик хорошо знаком российскому зрителю по выступлениям в КХЛ, Давид Штястны провёл неплохой сезон за «Злин», а Давид Томашек и Мартин Каут, несмотря молодость, уже являются лидерами своих клубов. Самым опытным игроком чехов на турнире станет Роман Червенка : в 32 года форвард швейцарского «Фрибурга» поедет на восьмой чемпионат мира.

Состав чехов пестрит молодыми хоккеистами, бросается в глаза отсутствие мировых звёзд и нескольких опытных игроков, и это вряд ли поспособствует успешному выступлению этой сборной на чемпионате мира. Конечно, свою роль сыграли отказы многих именитых хоккеистов приехать в национальную команду. На семейные обстоятельства сослался Владимир Соботка , по просьбе представителей «Анахайма» не приедет Ондржей Каше, отыгравший лучший сезон в карьере, но не раз по его ходу попадавший в лазарет. Лучший чешский бомбардир минувшей «регулярки» НХЛ Якуб Ворачек не выступит в Дании из-за усталости. По всей видимости, Яндач не досчитается и лучших представителей своей страны из КХЛ. Иржи Секач доигрывал сезон со сломанной рукой, не получил приглашения на Евротур и Ян Коварж , хотя по поводу его состояния здоровья не было никаких комментариев.

Турнирные перспективы. Четвертьфинал — потолок?

Что же ждёт сборную Чехии с таким составом? Очевидно, вернуться в медальную зону чемпионатов мира подопечным Яндача будет очень сложно. Особенно учитывая весьма высокий уровень других команд из большой шестёрки. На групповом этапе чехов традиционно причисляют к фаворитам группы, наряду с Россией и Швецией, но проблемы команде Яндача могут доставить и крепкие швейцарцы, а также постоянные «тёмные лошадки» турнира из Словакии.

Впрочем, проблем с попаданием в плей-офф у чехов возникнуть не должно, вот только первая же игра на вылет с высокой долей вероятности станет последней для подопечных Яндача на турнире. Вряд ли сборной Чехии удастся выиграть группу и попасть в четвертьфинале на условную Германию, Данию или Норвегию. А другие места внутри восьмёрки А, скорее всего, отправят чехов на Канаду, США или Финляндию, в противостоянии с которыми шансов будет очень мало.