Нападающий «Сиракьюза» Волков делит лидерство в споре снайперов плей-офф АХЛ

Нападающий клуба АХЛ «Сиракьюз Кранч» Александр Волков забросил свою третью шайбу в нынешнем плей-офф в третьем матче серии первого раунда с «Рочестер Американз (6:3)» и стал одним из лидеров спора снайперов. Волков стал автором последнего гола своей команды в игре.

«Сиракьюз» выиграл серию у «Рочестера» со счётом 3-0 и вышел во второй раунд розыгрыша Кубка Колдера.

Видеообзор матча также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сиракьюза».