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Нападающий «Сиракьюза» Волков делит лидерство в споре снайперов плей-офф АХЛ
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Нападающий «Сиракьюза» Волков делит лидерство в споре снайперов плей-офф АХЛ 

Чемпионат.com 22 минуты назад
Нападающий клуба АХЛ «Сиракьюз Кранч» Александр Волков забросил свою третью шайбу в нынешнем плей-офф в третьем матче серии первого раунда с «Рочестер Американз (6:3)» и стал одним из лидеров спора снайперов. Волков стал автором последнего гола своей команды в игре.
Кроме россиянина, по три забитых гола у одноклубника Габриэля Дюмона, форварда «Тусон Роудраннерз» Дилана Строума и центра из «Грэнд Рэпидз Гриффинс» Бена Стрита.
«Сиракьюз» выиграл серию у «Рочестера» со счётом 3-0 и вышел во второй раунд розыгрыша Кубка Колдера.
Видеообзор матча также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сиракьюза».
Александр Волков стал вторым российским участником второго раунда плей-офф. Вчера, 25 апреля, в эту стадию пробился «Техас Старз» Дениса Гурьянова.
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